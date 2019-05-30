ГСЧС: после падения в Ровенской области военный вертолет Ми-8 загорелся
Киев • УНН
КИЕВ. 30 мая. УНН. После падения в Ровенской области военный вертолет Ми-8 загорелся, в результате аварии погибли четверо членов экипажа. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.
"29 мая в 23:50 вблизи села Сестрятин Радивиловского района произошло падение вертолета Ми-8 Вооруженных сил Украины с последующим горением, в результате чего погибли четыре члена экипажа. В 1:02 30 мая подразделениями ГСЧС пожар ликвидировали", - указали спасатели.
На месте происшествия работала мобильно-оперативная группа ГУ ГСЧС в Ровенской области.
Напомним, в ночь на 30 мая в Ровенской области разбился военный вертолет Ми-8, погибли четыре человека, в том числе командир 16-й отдельной бригады армейской авиации Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.