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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
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7 марта, 06:35 • 110487 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

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6 марта, 19:19 • 136954 просмотра

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6 марта, 17:12 • 144498 просмотра

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ГСЧС: после падения в Ровенской области военный вертолет Ми-8 загорелся

ГСЧС: после падения в Ровенской области военный вертолет Ми-8 загорелся

Киев  •  УНН

 • 50875 просмотра

КИЕВ. 30 мая. УНН. После падения в Ровенской области военный вертолет Ми-8 загорелся, в результате аварии погибли четверо членов экипажа. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.

"29 мая в 23:50 вблизи села Сестрятин Радивиловского района произошло падение вертолета Ми-8 Вооруженных сил Украины с последующим горением, в результате чего погибли четыре члена экипажа. В 1:02 30 мая подразделениями ГСЧС пожар ликвидировали", - указали спасатели.

На месте происшествия работала мобильно-оперативная группа ГУ ГСЧС в Ровенской области.

Напомним, в ночь на 30 мая в Ровенской области разбился военный вертолет Ми-8, погибли четыре человека, в том числе командир 16-й отдельной бригады армейской авиации Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.

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