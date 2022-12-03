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Секретарь СНБО: от россии ожидается три-четыре обстрела большой мощности

Секретарь СНБО: от россии ожидается три-четыре обстрела большой мощности

Киев • УНН

 • 6268210 просмотра

КИЕВ. 3 декабря. УНН. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов предположил, что у россии хватит ракет еще на три-четыре масштабных обстрела.

Об этом сообщает пресс-служба СНБО в Facebook, передает УНН.

Детали

россия провела несколько серий массированных ракетных обстрелов, целью которых назвала энергетическую инфраструктуру. Сотни тысяч людей остались без тепла и света перед зимой, а российский президент в пятницу назвал это ответом на удары по российским объектам, в частности мосту в аннексированном в 2014 году Крыму.

Цитата

“Секретарь СНБО подчеркнул, что украинские войска ПВО сбивают “75-90%” ракет. Данилов спрогнозировал, что можно ожидать еще на “3-4 обстрела большой мощности”, — говорится в сообщении. Минобороны агрессора утверждает, что все ракеты попадают в цель.

Данилов утверждает, что количество ракетного вооружения россии стремительно уменьшается, из-за чего российская власть “вынуждена искать дополнительные поставки по всему миру”. Москва отрицает дефицит ракет и не заявляла о планах прекратить обстрелы Украины.

Он также сказал, что информация о передаче Ираном баллистических ракет россии на это время не подтверждена.

Напомним

Украина не пойдет на никакие компромиссы с россией, поскольку это лишь отсрочит в времени опасность для нашей страны.

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