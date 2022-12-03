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Секретар РНБО: від росії очікується три-чотири обстріли великої потужності

Секретар РНБО: від росії очікується три-чотири обстріли великої потужності

Київ • УНН

 • 6268212 перегляди

КИЇВ. 3 грудня. УНН. Секретар Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) Олексій Данілов припустив, що у росії вистачить ракет ще на три-чотири масштабні обстріли.

Про це повідомляє пресслужба РНБО у Facebook, передає УНН.

Деталі

Росія провела кілька серій масованого ракетного обстрілу, метою яких назвала енергетичну інфраструктуру. Сотні тисяч людей залишилися без тепла та світла перед зимою, а російський президент у п’ятницю назвав це відповіддю на удари по російських об’єктах, зокрема мосту в анексованому у 2014 році Криму.

Цитата

“Секретар РНБО підкреслив, що українські війська ППО збивають “75-90%” ракет. Данілов спрогнозував, що можна очікувати ще на “3-4 обстріли великої потужності”, — йдеться у повідомленні. Міноборони агресора стверджує, що всі ракети потрапляють у ціль.

Данілов стверджує, що кількість ракетного озброєння росії стрімко зменшується, через що російська влада “змушена шукати додаткові поставки по всьому світу”. Москва заперечує дефіцит ракет і не заявляла про плани припинити обстріли України.

Він також сказав, що інформацію про передачу Іраном балістичних ракет росії на цей час не підтверджено.

Нагадаємо

Україна не піде на жодні компроміси з росією, оскільки це лише відтермінує у часі небезпеку для нашої країни.

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