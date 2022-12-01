Україна не піде на жодні компроміси з рф, оскільки це лише відтермінує небезпеку - Данілов

Цитата

“Будь-які компроміси у перемозі – це тільки відтермінування у часі наступних проблем, які можуть чекати Україну…Ми не маємо про це говорити. Нас не має лякати ядерна війна чи ще щось. Наша країна і наші люди заплатили велику ціну за ту свободу, яку ми тримаємо на своїх плечах не тільки для себе, а й для країн НАТО, які знаходяться на кордоні з нами”, – наголосив Секретар РНБО.

Деталі

Він додав, що росія одна з небагатьох країн, яка досі має колонії і знищила велику кількість народів.

“Вони просто варвари. І коли кажуть про те, щоб сідати з ними за один стіл і про щось говорити – я вважаю це недостойно нашого народу”, – підкреслив Данілов.

Доповнення

Данілов наголосив, що умовою повоєнних домовленостей України та світу з росією буде безумовне ядерне роззброєння цієї країни.