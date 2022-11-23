Данілов: Умовою для повоєнних домовленостей з росією є її ядерне роззброєння

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"Повна денуклеаризація росії – гарантія для України і світу неповторення злочину агресії й створення загроз ядерного апокаліпсиса для світу. Безумовне ядерне роззброєння – умова повоєнних домовленостей України і світу з новим керівництвом рф або інших держав, які будуть утворені на її території" - зазначив він.

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Радник керівника Офісу Президента України Михайло Подоляк закликав росіян пройти тест "Як сісти за стіл переговорів?".