Данілов: Умовою для повоєнних домовленостей з росією є її ядерне роззброєння
Київ • УНН
КИЇВ. 23 листопада. УНН. Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов заявив, що умовою повоєнних домовленостей України та світу з росією буде безумовне ядерне роззброєння цієї країни, пише УНН.
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"Повна денуклеаризація росії – гарантія для України і світу неповторення злочину агресії й створення загроз ядерного апокаліпсиса для світу. Безумовне ядерне роззброєння – умова повоєнних домовленостей України і світу з новим керівництвом рф або інших держав, які будуть утворені на її території" - зазначив він.
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