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Подоляк закликав росіян пройти тест "Як сісти за стіл переговорів?"

Подоляк закликав росіян пройти тест "Як сісти за стіл переговорів?"

Київ • УНН

 • 389774 перегляди

КИЇВ. 21 листопада. УНН. Радник керівника Офісу Президента України Михайло Подоляк у своєму Twitter закликав росіян пройти тест "Як сісти за стіл переговорів?", пише УНН.

Деталі

Політик закликав Кремль пройти простий IQ тест та виконати його пункти для того, щоб Україна сіла за стіл переговорів:

1. Перестати стріляти ракетами по суверенній країні.
2. Прибрати окупаційні війська з території суверенної країни.
3. Повернутися до міжнародного права, де прописані кордони країн.

Нагадаємо

Радник керівника Офісу Президента України Михайло Подоляк прокоментував заяву генерала США Марка Міллі щодо малоймовірної воєнної перемоги України й визволення Криму військовими методами. Він заявив, що війна може закінчитися раніше, ніж Україна звільнить все таким шляхом.

«Російський інтелект»… Простий тест. Як сісти за стіл переговорів? Лише три кроки:

1. Перестати стріляти ракетами по суверенній країні.
2. Прибрати окупаційні війська з території суверенної країни.
3. Повернутися до міжнародного права, де прописані кордони країн.

Важко?

— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) November 20, 2022

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