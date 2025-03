Подоляк призвал россиян пройти тест "Как сесть за стол переговоров?"

Детали

Политик призвал Кремль пройти простой IQ тест и выполнить его пункты для того, чтобы Украина села за стол переговоров:

1. Перестать стрелять ракетами по суверенной стране.

2. Убрать оккупационные войска с территории суверенной страны.

3. Вернуться к международному праву, где прописаны границы стран.

Напомним

Советник руководителя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал заявление генерала США Марка Милли по поводу маловероятной военной победы Украины и освобождения Крыма военными методами. Он заявил, что война может закончиться раньше, чем Украина уволит все таким путем.

"Ru-IQ"... A simple test. How to sit down at the negotiation table? Three steps:



1. Stop firing missiles at a sovereign country.

2. Remove troops from the territory of a sovereign country.

3. Return to international law, where borders of countries are prescribed.



Is it hard?

— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) November 20, 2022