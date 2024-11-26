Как защититься от цифрового насилия в интернете: украинцам дали ряд советов
Киев • УНН
Правоохранители предоставили советы по идентификации и противодействию кибер насилию. Рекомендуется хранить доказательства, обращаться в полицию и искать поддержки близких.
Цифровое насилие-серьезная угроза для психического и физического благополучия. Правоохранители рассказали, как идентифицировать насилие в цифровой среде, передает УНН.
Детали
По данным полиции, в цифровом пространстве невозможно защитить себя полностью, но вполне реально обезопаситься от рисков и угроз, если знать как действовать.
Кроме того, правоохранители рассказали, как действовать если столкнулись с кибернасилием:
- по возможности, идентифицируйте человека, который написал вам оскорбительные комментарии, сообщения, сообщения и т. д. Сохраните ссылку на ее страницу и скриншот.
- всегда делайте скриншоты контента или изображений, которые, по вашему мнению, имеют жестокий контекст.
- напишите заявление в полицию или подайде электронное обращение в киберполицию по ссылке https://ticket.cyberpolice.gov.ua и добавьте всю сохраненную информацию.
- обратитесь за поддержкой к родным и людям, которым Вы доверяете.
Кроме того, можно обратиться за советом и помощью на государственную горячую линию 15-47.