Війна може закінчитися раніше, ніж Україна звільнить все воєнним шляхом, — Подоляк
Київ • УНН
КИЇВ. 17 листопада. УНН. Радник керівника Офісу Президента України Михайло Подоляк прокоментував заяву генерала США Марка Міллі щодо малоймовірної воєнної перемоги України й визволення Криму військовими методами. Він заявив, що війна може закінчитися раніше, ніж Україна звільнить все таким шляхом.
З такою заявою чиновник виступив в ефірі національного телерадіомарафону "Єдині новини", пише УНН.
Деталі
Нещодавно генерал США Марк Міллі заявив, що воєнна перемога України і звільнення Криму - малоімовірні. Подоляк прокоментував, що 24 лютого, коли говорили, що ймовірність того, що Україна вистоїть дорівнює 0%, проте зараз цей відсоток набагато більший.
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"Сьогодні закінчилися дев’ять місяців цієї війни і Україна знаходиться у фазі контрнаступу, ефективного просування деокупації своєї території. Тому мені видається, що це просто такий дискусійний майданчик, де можна казати – малоймовірно. Велика ймовірність тієї чи іншої події, але події – це конкретні дії на лінії фронту і це конкретне постачання військових спроможностей. І я розумію що Україна буде в будь-якому випадку ефективно просуватись", — заявив Подоляк.
Радник керівника Офісу Президента України припустив, що війна може закінчитися раніше, ніж Україна звільнить все воєнним шляхом.
"Наприклад, ми просунемося в Луганській чи Донецькій області, чи ще кудись, чи впаде велике місто, яке вісім років було окуповане РФ? Наприклад — Луганськ. Після звільнення почнуться незворотні процеси – і в політичних елітах РФ, і в російському суспільстві. І таким чином війна може закінчитися раніше, ніж ми військовим шляхом будемо все звільняти. Тому що буде звільнено воно по факту від того, що Росія програла війну", — заявив Подоляк.
Нагадаємо
Михайло Подоляк прокоментував обстріл прикордонного польського села. Він заявив, що за війну в Україні, масовані ракетні удари та ризики для прикордонних країн відповідає лише країна-агресор — Росія.