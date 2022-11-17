Война может закончиться раньше, чем Украина освободит все военным путем, — Подоляк

Детали

Недавно генерал США Марк Милли заявил, что военная победа Украины и освобождение Крыма – маловероятны. Подоляк прокомментировал, что 24 февраля, когда говорили, что вероятность того, что Украина выстоит равна 0%, однако сейчас этот процент гораздо больше.

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"Сегодня закончились девять месяцев этой войны и Украина находится в фазе контрнаступления, эффективного продвижения деоккупации своей территории. Поэтому мне кажется, что это просто такая дискуссионная площадка, где можно говорить – маловероятно. Велика вероятность того или иного события, но события – это конкретные действия на линии фронта и это конкретные поставки военных способностей. И я понимаю, что Украина будет в любом случае эффективно продвигаться", — заявил Подоляк.

Советник руководителя Офиса Президента Украины предположил, что война может закончиться раньше, чем Украина освободит все военным путем.

"Например, мы продвинемся в Луганской или Донецкой области, или еще куда-то, упадет ли большой город, который восемь лет был оккупирован РФ? Например — Луганск. После освобождения начнутся необратимые процессы – и в политических элитах РФ, и в российском обществе. И таким образом война может закончиться раньше, чем мы военным путем будем все освобождать. Потому что будет освобождено все по факту от того, что Россия проиграла войну", — заявил Подоляк.

Напомним

Михаил Подоляк прокомментировал обстрел пограничного польского села. Он заявил, что за войну в Украине, массированные ракетные удары и риски для пограничных стран отвечает только страна-агрессор — Россия.