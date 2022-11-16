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Генерал США: визволення Криму військовими методами малоймовірне

Генерал США: визволення Криму військовими методами малоймовірне

Київ • УНН

 • 390123 перегляди

КИЇВ. 17 листопада. УНН. Голова об'єднаних штабів США Марк Міллі на пресконференції з головою Пентагону Ллойдом Остіном розповів про своє бачення стратегії Росії на нинішньому етапі війни, передає УНН.

Цитата

"Росія вирішила використати час для перегрупування сил. Водночас вони проводять кампанію терору, завдаючи максимум страждань українському мирному населенню, щоб підірвати бойовий дух українців", — сказав Марк Міллі.

За оцінкою генерала США можливість звільнення Україною Криму військовим методом залишається низькою.

"Вірогідність військової перемоги України з витісненням росіян й також і з Криму... Імовірність того, що це може скоро статися, з військової точки зору — низька", — заявив американський генерал.

"Політичне рішення з відходом росіян з Криму може бути. Це можливо", — додав Міллі.

Нагадаємо

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Марк Міллі намагався поговорити зі своїм російським колегою генералом Валерієм Герасимовим у вівторок після ракети, що впала в Польщі, але спроби не увінчалися успіхом.

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