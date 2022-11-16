Генерал США: визволення Криму військовими методами малоймовірне
Київ • УНН
КИЇВ. 17 листопада. УНН. Голова об'єднаних штабів США Марк Міллі на пресконференції з головою Пентагону Ллойдом Остіном розповів про своє бачення стратегії Росії на нинішньому етапі війни, передає УНН.
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"Росія вирішила використати час для перегрупування сил. Водночас вони проводять кампанію терору, завдаючи максимум страждань українському мирному населенню, щоб підірвати бойовий дух українців", — сказав Марк Міллі.
За оцінкою генерала США можливість звільнення Україною Криму військовим методом залишається низькою.
"Вірогідність військової перемоги України з витісненням росіян й також і з Криму... Імовірність того, що це може скоро статися, з військової точки зору — низька", — заявив американський генерал.
"Політичне рішення з відходом росіян з Криму може бути. Це можливо", — додав Міллі.
Нагадаємо
Голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Марк Міллі намагався поговорити зі своїм російським колегою генералом Валерієм Герасимовим у вівторок після ракети, що впала в Польщі, але спроби не увінчалися успіхом.