Генерал США: освобождение Крыма военными методами маловероятно

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Киев • УНН

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КИЕВ. 17 ноября. УНН. Глава объединенных штабов США Марк Милли на пресс-конференции с главой Пентагона Ллойдом Остином рассказал о своем видении стратегии России на нынешнем этапе войны, передает УНН.

Цитата

"Россия решила использовать время для перегруппировки сил. В то же время они проводят кампанию террора, нанося максимум страданий украинскому мирному населению, чтобы взорвать боевой дух украинцев", — сказал Марк Милли.

По оценке генерала США возможность освобождение Украиной Крыма военным методом остается низкой.

"Вероятность военной победы Украины с вытеснением россиян, в том числе из Крыма... Вероятность того, что это может скоро произойти, с военной точки зрения — низкая", — заявил американский генерал.

"Политическое решение с уходом россиян из Крыма может быть. Это возможно", — добавил Милли.

Напомним

Председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли пытался поговорить со своим российским коллегой генералом Валерием Герасимовым во вторник после упавшей в Польше ракеты, но попытки не увенчались успехом.

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