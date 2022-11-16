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Високопоставлений генерал США намагався сьогодні поговорити з російським колегою, але спроби були марними

Високопоставлений генерал США намагався сьогодні поговорити з російським колегою, але спроби були марними

Київ • УНН

 • 465893 перегляди

КИЇВ. 16 листопада. УНН. Голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Марк Міллі намагався поговорити зі своїм російським колегою генералом Валерієм Герасимовим у вівторок після ракети, що впала в Польщі, але спроби не увінчалися успіхом, заявив Міллі під час прес-конференції в Пентагоні в середу, повідомляє УНН.

Деталі

Міллі розмовляв зі своїм українським колегою, польським колегою та іншими начальниками оборонних відомств у Європі після вчорашнього вибуху в Польщі.

Цитата

«Мій штаб не зміг зв’язати мене з генералом Герасимовим. Я справді розмовляв зі своїм українським колегою, генералом Валерієм Залужним — насправді розмовляв з ним кілька разів — також з польським колегою та кількома іншими начальниками оборони у Європі», — розповів Марк Міллі.

Нагадаємо

Генерал Марк Міллі розмовляв зі своїм українським колегою раніше у вівторок, згідно з повідомленням, наданим Пентагоном. Після розмови із Валерієм Залужним американець зідзвонився із польським колегою.

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