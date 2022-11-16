Високопоставлений генерал США намагався сьогодні поговорити з російським колегою, але спроби були марними
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. Голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Марк Міллі намагався поговорити зі своїм російським колегою генералом Валерієм Герасимовим у вівторок після ракети, що впала в Польщі, але спроби не увінчалися успіхом, заявив Міллі під час прес-конференції в Пентагоні в середу, повідомляє УНН.
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Міллі розмовляв зі своїм українським колегою, польським колегою та іншими начальниками оборонних відомств у Європі після вчорашнього вибуху в Польщі.
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«Мій штаб не зміг зв’язати мене з генералом Герасимовим. Я справді розмовляв зі своїм українським колегою, генералом Валерієм Залужним — насправді розмовляв з ним кілька разів — також з польським колегою та кількома іншими начальниками оборони у Європі», — розповів Марк Міллі.
Нагадаємо
Генерал Марк Міллі розмовляв зі своїм українським колегою раніше у вівторок, згідно з повідомленням, наданим Пентагоном. Після розмови із Валерієм Залужним американець зідзвонився із польським колегою.