Високопоставлений генерал США намагався сьогодні поговорити з російським колегою, але спроби були марними

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Міллі розмовляв зі своїм українським колегою, польським колегою та іншими начальниками оборонних відомств у Європі після вчорашнього вибуху в Польщі.

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«Мій штаб не зміг зв’язати мене з генералом Герасимовим. Я справді розмовляв зі своїм українським колегою, генералом Валерієм Залужним — насправді розмовляв з ним кілька разів — також з польським колегою та кількома іншими начальниками оборони у Європі», — розповів Марк Міллі.

Нагадаємо

Генерал Марк Міллі розмовляв зі своїм українським колегою раніше у вівторок, згідно з повідомленням, наданим Пентагоном. Після розмови із Валерієм Залужним американець зідзвонився із польським колегою.