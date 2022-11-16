Высокопоставленный генерал США пытался сегодня поговорить с российским коллегой, но попытки были тщетными

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Милли разговаривал со своим украинским коллегой, польским коллегой и другими начальниками оборонных ведомств в Европе после вчерашнего взрыва в Польше.

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«Мой штаб не смог связать меня с генералом Герасимовым. Я действительно разговаривал со своим украинским коллегой, генералом Валерием Залужным — действительно разговаривал с ним несколько раз — также с польским коллегой и несколькими другими начальниками обороны в Европе», — рассказал Марк Милли.

Напомним

Генерал Марк Милли разговаривал со своим украинским коллегой ранее во вторник, согласно сообщению, предоставленному Пентагоном. После разговора с Валерием Залужным, американец созвонился с польским коллегой.