Вищий генерал США поспілкувався з українським та польським колегами

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"Міллі обговорив російське вторгнення та «обмінявся точками зору та оцінками» з генералом Збройних сил України Валерієм Залужним", — йдеться у повідомленні.

Це сталося після того, як у вівторок у Польщі поблизу кордону з Україною вибухнула ракета, внаслідок чого загинули двоє людей.

Згідно з повідомленням, Міллі також розмовляв зі своїм польським колегою, начальником Генерального штабу генералом Раймундом Анджейчаком:

«Лідери двох країн обговорили триваюче вторгнення Росії в Україну та загибель людей біля кордону з Польщею та домовилися залишатися на зв’язку, поки триває розслідування», — йдеться у заяві.

Нагадаємо

Польські ЗМІ повідомили, що двоє людей загинули у вівторок вдень після того, як снаряд влучив у місце, де сушилося зерно в Пшеводові, польському селі за 10 км від кордону з Україною. Згодом інформацію підтвердили й офіційні особи та МЗС країни.