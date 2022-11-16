Высший генерал США пообщался с украинским и польским коллегами

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КИЕВ. 16 ноября. УНН. Генерал Марк Милли, председатель Объединенного комитета начальников штабов, беседовал со своим украинским коллегой ранее во вторник, согласно сообщению, предоставленному Пентагоном. После разговора с Валерием Залужным, американец созвонился с польским коллегой.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN.

Цитата

"Милли обсудил российское вторжение и «обменялся точками зрения и оценками» с генералом Вооруженных сил Украины Валерием Залужным", — говорится в сообщении.

Это произошло после того, как во вторник в Польше вблизи границы с Украиной взорвалась ракета, в результате чего погибли два человека.

Согласно сообщению, Милли также разговаривал со своим польским коллегой, начальником Генерального штаба генералом Раймундом Анджейчаком:

«Лидеры двух стран обсудили продолжающееся вторжение России в Украину и гибель людей у ​​границы с Польшей и договорились оставаться на связи, пока продолжается расследование», — говорится в заявлении.

Напомним

Польские СМИ сообщили, что два человека погибли во вторник днем ​​после того, как снаряд попал в место, где сушилось зерно в Пшеводове, польском селе в 10 км от границы с Украиной. Впоследствии информацию подтвердили и официальные лица и МИД страны.

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