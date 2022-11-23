Данилов: Условием для послевоенных договоренностей с россией является ее ядерное разоружение

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"Полная денуклеаризация россии – гарантия для Украины и мира неповторение преступления агрессии и создание угроз ядерного апокалипсиса для мира. Безусловное ядерное разоружение – условие послевоенных договоренностей Украины и мира с новым руководством рф или других государств, которые будут образованы на ее территории" – отметил он.

Напомним

Советник руководителя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк призвал россиян пройти тест "Как сесть за стол переговоров?".