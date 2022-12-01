Украина не пойдет ни на какие компромиссы с рф, поскольку это лишь отсрочит опасность - Данилов

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“Любые компромиссы в победе – это только отсрочка во времени следующих проблем, которые могут ожидать Украину…Мы не должны об этом говорить. Нас не должна пугать ядерная война или что-то еще. Наша страна и наши люди заплатили большую цену за ту свободу, которую мы держим на своих плечах не только для себя, но и для стран НАТО, находящихся на границе с нами”, – подчеркнул секретарь СНБО.

Детали

Он добавил, что россия одна из немногих стран, которая до сих пор имеет колонии и уничтожила множество народов.

“Они просто варвары. И когда говорят о том, чтобы садиться с ними за один стол и о чем-то говорить – я считаю это недостойно нашего народа”, – подчеркнул Данилов.

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Данилов подчеркнул, что условием послевоенных договоренностей Украины и мира с россией будет безусловное ядерное разоружение этой страны.