Секретарь СНБО и Министр обороны приняли участие в испытаниях ракет системы залпового огня "Вильха"
Киев • УНН
КИЕВ. 13 июня. УНН. Секретарь СНБО Украины Александр Данилюк и Министр обороны Украины Степан Полторак приняли участие в испытаниях модернизированных ракет реактивной системы залпового огня “Вильха”, пишет УНН со ссылкой на пресс-службу СНБО Украины.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк и Министр обороны Украины Степан Полторак приняли участие в испытаниях модернизированных ракет реактивной системы залпового огня “Вильха”.
Государственные испытания модернизированных ракет “Вильха-Р”, произошедшие на юге Одесской области, подтвердили соответствие характеристик изделия заданным в тактико-техническом задании.
“А. Данилюк отметил, что вопрос повышения боевого потенциала Вооруженных Сил является одним из важнейших для СНБО Украины. В этом контексте Секретарь СНБО Украины напомнил, что Рада приняла ряд решений по обеспечению скорейшего принятия на вооружение и снабжение современной и эффективной ракетного оружия для армии”, — указано в сообщении.
Напоминаем, Украина провела очередные испытания ракет “Вильха”.