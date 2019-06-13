Секретарь СНБО и Министр обороны приняли участие в испытаниях ракет системы залпового огня "Вильха"

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк и Министр обороны Украины Степан Полторак приняли участие в испытаниях модернизированных ракет реактивной системы залпового огня “Вильха”.

Государственные испытания модернизированных ракет “Вильха-Р”, произошедшие на юге Одесской области, подтвердили соответствие характеристик изделия заданным в тактико-техническом задании.

“А. Данилюк отметил, что вопрос повышения боевого потенциала Вооруженных Сил является одним из важнейших для СНБО Украины. В этом контексте Секретарь СНБО Украины напомнил, что Рада приняла ряд решений по обеспечению скорейшего принятия на вооружение и снабжение современной и эффективной ракетного оружия для армии”, — указано в сообщении.

Напоминаем, Украина провела очередные испытания ракет “Вильха”.