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Секретар РНБО та Міністр оборони взяли участь у випробуваннях ракет системи залпового вогню "Вільха"

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 червня. УНН. Секретар РНБО України Олександр Данилюк та Міністр оборони України Степан Полторак взяли участь у випробуваннях модернізованих ракет реактивної системи залпового вогню “Вільха”, пише УНН з посиланням на прес-службу РНБО України.

Секретар РНБО та Міністр оборони взяли участь у випробуваннях ракет системи залпового вогню "Вільха"

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Данилюк та Міністр оборони України Степан Полторак взяли участь у випробуваннях модернізованих ракет реактивної системи залпового вогню “Вільха”.

Державні випробування модернізованих ракет “Вільха-Р”, що відбулися на півдні Одеської області, підтвердили відповідність характеристик виробу заданим у тактико-технічному завданні.

“О. Данилюк наголосив, що питання підвищення бойового потенціалу Збройних Сил є одним з найважливіших для РНБО України. У цьому контексті Секретар РНБО України нагадав, що Рада ухвалила ряд рішень щодо забезпечення якнайшвидшого прийняття на озброєння та постачання сучасної та ефективної ракетної зброї для армії”, — вказано у повідомленні.

Нагадуємо, Україна провела чергові випробування ракет “Вільха”.

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