Секретарь СНБО прокомментировал сегодняшние события на Донбассе: дерзкая провокация
Киев • УНН
КИЕВ. 17 февраля. УНН. Сегодняшние события на Донбассе — дерзкая провокация направленная на то, чтобы спровоцировать Украину на ответ. Об этом в эфире заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает УНН.
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“Сегодня была дерзкая и массированная провокация. Какова цель? Чтобы мы начали военным путем отвечать мощно, чтобы обвинить нас в том, что мы якобы причастны к тому, что сегодня они хотели бы, чтобы развернулось на нашей территории (...) мы должны быть сдержанными. Не вестись на провокации”, — сказал Данилов.
Он добавил, что армия на сегодняшний день, подготовлена и мотивирована.
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Утром 17 февраля ситуация на Донбассе обострилась. В течение дня боевики около 50 раз обстреливали населенные пункты и позиции ООС. Среди военных и мирных жителей есть раненые и пострадавшие.
Вечером 17 февраля пророссийские боевики возобновили обстрел Станицы Луганской. В результате попадания в дом, в доме начался пожар. Днем поселок уже пострадал от артиллерийского огня-разрушен детский сад.
В связи с обострением на Донбассе Украина запросила внеочередное заседание ТКГ.