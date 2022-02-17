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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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10:51 • 56017 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Секретар РНБО прокоментував сьогоднішні події на Донбасі: зухвала провокація

Секретар РНБО прокоментував сьогоднішні події на Донбасі: зухвала провокація

Київ • УНН

 • 15258 перегляди

КИЇВ. 17 лютого. УНН. Сьогоднішні події на Донбасі — зухвала провокація спрямована на те, щоб спровокувати Україну на відповідь. Про це в ефірі Право на владу заявив секретар РНБО Олексій Данілов, передає УНН.

Цитата

“Сьогодні була зухвала і масована провокація. Яка мета? Щоб ми почали військовим шляхом відповідати потужно, щоб звинуватити нас в тому, що ми нібито причетні до того, що сьогодні вони хотіли б, щоб розгорнулося на нашій території (...) ми маємо бути стриманими. Не вестися на провокації”, — сказав Данілов.

Він додав, що армія на сьогоднішній день, підготовлена та мотивована.

Додамо

Ранком 17 лютого ситуація на Донбасі загострилася. Протягом дня бойовики близько 50 разів обстрілювали населені пункти та позиції ООС. Серед військових та мирних жителів є поранені та постраждалі.

Ввечері 17 лютого проросійські бойовики відновили обстріл Станиці Луганської. Внаслідок влучання у будинок, в оселі почалася пожежа. Вдень селище вже постраждало від артилерійського вогню - зруйновано дитячий садок.

У зв'язку із загостренням на Донбасі Україна запросила позачергове засідання ТКГ.

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