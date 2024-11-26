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Секрет долголетия: какие биомаркеры могут помочь дожить до 100 лет

Секрет долголетия: какие биомаркеры могут помочь дожить до 100 лет

Киев  •  УНН

 • 6997 просмотра

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Шведское исследование 44 тысяч человек выявило ключевые биомаркеры крови, связанные с долголетием. Низкие уровни глюкозы, креатинина и мочевой кислоты с 60 лет повышают шансы дожить до 100 лет.

Новое исследование, охватывающее данные 44 тыс. шведов, выявило важные показатели, которые могут определить шансы дожить до 100 лет. Среди наиболее значимых факторов — уровни холестерина, глюкозы и продуктов обмена веществ, которые существенно отличаются у долгожителей и тех, кто не дожил до столетнего возраста. Данные исследования опубликовали в GeroScience, передает УНН.

Кардинальные различия в крови долгожителей

Исследователи обнаружили, что люди, дожившие до 100 лет, в целом имели более низкие уровни глюкозы, креатинина и мочевой кислоты с 60 лет. Долгожители редко имели чрезвычайно высокие или слишком низкие показатели.

Например, очень немногие долгожители имели уровень глюкозы выше 6,5 ммоль/л или уровень креатинина выше 125 мкмоль/л в более молодом возрасте.

Для многих биомаркеров как у столетних, так и у других людей показатели часто выходят за рамки нормальных значений, рекомендованных клиническими руководящими принципами. Но это может быть связано с тем, что эти руководящие принципы ориентированы на более молодое и здоровое население.

Исследование показало, что все биомаркеры, кроме двух (АЛАТ и альбумин), связаны с вероятностью дожить до 100 лет, даже после учета возраста, пола и сопутствующих заболеваний.

Люди с самым низким уровнем холестерина и железа имели более низкие шансы дожить до 100 лет по сравнению с людьми с более высоким уровнем этих показателей. Кроме того, люди с высоким уровнем глюкозы, креатинина, мочевой кислоты и маркеров функции печени имели более низкие шансы стать столетними.

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Разница в показателях была незначительной для некоторых биомаркеров, но для других — более выраженной. Например, разница в уровнях мочевой кислоты составляла 2,5% пункта. Это означает, что в группе с самым низким уровнем мочевой кислоты шансы дожить до 100 лет составляли 4%, а в группе с самым высоким уровнем — лишь 1,5%.

Хотя эти различия в целом были незначительными, они указывают на возможную связь между метаболическим здоровьем, питанием и исключительным долголетием.

Это исследование не позволяет сделать выводы о том, какие факторы образа жизни или гены ответственны за эти показатели. Однако, по словам исследователей, можно предположить, что питание и потребление алкоголя могут играть роль.

В конце концов, разницу в биомаркерах можно заметить задолго до смерти, что свидетельствует о том, что гены и образ жизни также могут влиять на долголетие.

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Как проводилось исследование

До сих пор исследования столетних людей часто были небольшими и фокусировались на ограниченных группах, например, обычно не включали людей, живущих в домах престарелых. Однако этот анализ является крупнейшим на сегодняшний день.

Мы сравнили биомаркеры людей, доживших до 100 лет, с показателями их сверстников, не достигших такого возраста. Мы исследовали, как эти биомаркеры связаны с шансами дожить до 100 лет

- говорят ученые.

В исследовании приняли участие 44 000 шведов, которые прошли медицинские осмотры в возрасте от 64 до 99 лет. Эти люди были частью так называемой когорты Amoris. Затем за их здоровьем следили с помощью данных из шведского реестра в течение 35 лет. Из этой группы 1 224 человека, или 2,7%, дожили до 100 лет, причем большинство из них (85%) были женщины.

Мы включили 12 биомаркеров, касающихся воспаления, метаболизма, функции печени и почек, а также возможного недоедания и анемии. Все эти маркеры связаны с процессами старения или смертностью в других исследованиях

- отметили ученые.

Биомаркером воспаления была мочевая кислота-это отходы в организме, образующиеся при переваривании определенных продуктов.

Также Ученые изучали показатели, которые связаны с обменом веществ и функциями организма, такие как общий холестерин и уровень глюкозы. Кроме этого, ученые обратили внимание на функцию печени.

"Мы исследовали креатинин, связанный с функцией почек, а также железо, которые являются индикаторами анемии. И, наконец, изучали альбумин-биомаркер, отражающий состояние питания человека", - добавили в исследовании.

Напомним

Признаки старения быстрее проходят через два периода быстрых изменений в течение жизни. Новое исследование показало, что самые большие изменения в организме человека происходят в возрасте 44 и 60 лет. Ученые обнаружили трансформации в молекулах, связанных с метаболизмом и иммунной системой. 

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Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

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