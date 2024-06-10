Ветеран Гарольд Теренс женился в возрасте 100 лет на побережье высадки союзников в Нормандии

Свадьба 100-летнего американского ветерана Гарольда Теренса и 96-летней Жанны Сверлин состоялась в ратуше города Карентан-ле-Мара (французский департамент Манш), неподалеку от береговой линии, где 6 июня 1944 года состоялась высадка в День "Д".

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100-летний ветеран Второй мировой войны вернулся в Нормандию, - на этот раз, чтобы жениться - - передают СМИ.

Для 100-летнего ветерана Второй мировой войны Гарольда Теренса возвращение в Нормандию в 80-ю годовщину дня высадки принесло еще одну выдающуюся страницу в жизни. Гарольд женился на своей 96-летней невесте Жанне.

На церемонии в субботу прозвучали тосты от мировых лидеров.

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100-летний Гарольд Теренс и 96-летняя Жанна Сверлинн сказали " Да " в ратуше города Карентан-ле-Мара (департамент Манш) - сообщает NBC.

Интересно, что это был символический обряд для ветерана и его спутницы, поскольку трансальпийское законодательство не позволяет жениться иностранным гражданам, не проживающим во Франции.

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День завершился на высокой ноте приглашением на государственный ужин в Елисейский дворец в Париже с президентом Франции Эммануэлем Макроном и его американским коллегой Джо Байденом.

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