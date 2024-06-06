Единство, определяющее историю: Зеленский о высадке в Нормандии

Президент Украины Владимир Зеленский, говоря о храбрости воинов союзных войск, которые 80 лет назад осуществили высадку в Нормандии, отметил, что речь идет о "единстве, которое определяет историю", передает УНН.

Единство, определяющее историю. Сегодня во Франции вместе с союзниками почтили храбрость воинов союзных войск, которые 80 лет назад совершили высадку в Нормандии. Помним. Спасибо. Бережем ценности защитников жизни - отметил Зеленский.

Годовщина высадки в Нормандии: один из ветеранов пытался поцеловать руку Зеленскому

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Президент Украины Владимир Зеленский прибыл во Францию и присоединился к церемонии по случаю 80-летия высадки союзников в Нормандии.