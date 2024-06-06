Єдність, яка визначає історію: Зеленський про висадку в Нормандії
Київ • УНН
Зеленський вшанував хоробрість солдатів союзників, які висадилися в Нормандії 80 років тому, назвавши це "єдністю, яка визначає історію"
Президент України Володимир Зеленський, говорячи хоробрість воїнів союзних військ, які 80 років тому здійснили висадку в Нормандії, зауважив, що йдеться про "єдність, яка визначає історію", передає УНН.
Єдність, яка визначає історію. Сьогодні у Франції разом із союзниками вшанували хоробрість воїнів союзних військ, які 80 років тому здійснили висадку в Нормандії. Памʼятаємо. Дякуємо. Бережемо цінності захисників життя
Річниця висадки в Нормандії: один з ветеранів намагався поцілувати руку Зеленському06.06.24, 19:50 • 21634 перегляди
Доповнення
Президент України Володимир Зеленський прибув до Франції і долучився до церемонії з нагоди 80-річчя висадки союзників у Нормандії.