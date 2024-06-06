Річниця висадки в Нормандії: один з ветеранів намагався поцілувати руку Зеленському
Київ • УНН
Президент України Зеленський отримав теплий прийом і подяку від ветерана "Нормандії" під час відзначення 80-ї річниці висадки союзників за захист Європи від російської агресії.
Під час відзначення 80-річчя Дня висадки в Нормандії Президента України Володимира Зеленського та першу леді Олену Зеленську зустріли оплесками, передає УНН.
Крім того, французькі ЗМІ поширили відео, де один із ветеранів висадки в Норманції намагався поцілувати руку Зеленському, але він його зупинив.
Натомість, ветеран подякував Президенту України за те, що він зараз успішно боронить Європу від агресії.
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський прибув до Франції і долучився до церемонії з нагоди 80-річчя висадки союзників у Нормандії.