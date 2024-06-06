Годовщина высадки в Нормандии: один из ветеранов пытался поцеловать руку Зеленскому

Во время празднования 80-летия дня высадки в Нормандии Президента Украины Владимира Зеленского и первую леди Елену Зеленскую встретили аплодисментами, передает УНН.

Кроме того, французские СМИ распространили видео, где один из ветеранов высадки в Нормандии пытался поцеловать руку Зеленскому, но он его остановил.

Зато, ветеран поблагодарил Президента Украины за то, что он сейчас успешно защищает Европу от агрессии.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл во Францию и присоединился к церемонии по случаю 80-летия высадки союзников в Нормандии.