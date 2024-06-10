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Ветеран Гарольд Теренс одружився у віці 100 років на узбережжі висадки союзників у Нормандії

Ветеран Гарольд Теренс одружився у віці 100 років на узбережжі висадки союзників у Нормандії

Київ • УНН

 • 116976 перегляди

Гарольд Теренс, 100-річний американський ветеран Другої світової війни, одружився з 96-річною Жанною Сверлінн у місті Карентан-Ле-Мара, що в Нормандії, поблизу місця висадки союзників у День "Д" 1944 року.

Весілля 100-річного американського ветерана Гарольда Теренса та 96-річної Жанни Сверлін відбулося в ратуші міста Карентан-ле-Мара (французький департамент Манш), неподалік від берегової лінії, де 6 червня 1944 року відбулася висадка у День "Д".

Пише УНН із посиланням на Euronews та NBC News.

Деталі

100-річний ветеран Другої світової війни повернувся до Нормандії, - цього разу, щоб одружитися

- передають ЗМІ.

Для 100-річного ветерана Другої світової війни Гарольда Теренса повернення до Нормандії у 80-ту річницю Дня висадки принесло ще одну визначну сторінку у житті. Гарольд одружився зі своєю 96-річною нареченою Жанною.  

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На церемонії у суботу пролунали тости від світових лідерів.

Річниця висадки союзників у Нормандії: Зеленський долучився до церемонії 06.06.24, 18:12 • 48953 перегляди

100-річний Гарольд Теренс і 96-річна Жанна Сверлін сказали "Так" у ратуші міста Карентан-ле-Мара (департамент Манш)

- повідомляє NBC.
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Цікаво, що це був символічний обряд для ветерана та його супутниці, оскільки трансальпійське законодавство не дозволяє одружуватися іноземним громадянам, які не проживають у Франції.

80 років від висадки в Нормандії: світові лідери вшанували річницю дня “Д”06.06.24, 16:59 • 22816 переглядiв

День завершився на високій ноті запрошенням на державну вечерю до Єлисейського палацу в Парижі з президентом Франції Еммануелем Макроном та його американським колегою Джо Байденом.

Єдність, яка визначає історію: Зеленський про висадку в Нормандії06.06.24, 21:43 • 39728 переглядiв

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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