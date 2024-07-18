В настоящее время не стоит поднимать вопрос переименования Броваров в Бровари. Такое мнение в комментарии УНН высказал народный депутат Украины Виталий Безгин, который не планирует голосовать за соответствующее постановление.

Нардеп пояснил, что на основании закона о декоммунизации было сформировано два постановления об изменениях названий населенных пунктов. По переименованию Броваров в Бровари нардеп Лозинский внес отдельное постановление.

При этом, Безгин заметил, что сомневается по поводу того, стоит ли сейчас заниматься изменением названия именно этого населенного пункта.

"В 2023 году был принят закон о декоммунизации, который предусматривал коррекцию непосредственно названий населенных пунктов. Там есть две категории. Одна категория - это непосредственно вопрос российских, имперских названий и так далее, другая категория - это то, что Институт стандартов государственного языка считает таким, что не соответствует украинской речи. На основании этого органы местного самоуправления имели где-то полгода для того, чтобы сделать представление непосредственно на парламент, после этого комитет их рассматривал. Там, где они не подали - мы, как правило, опирались на экспертизу Института национальной памяти. На основе именно этих рассмотрений было сформировано два постановления: одно конкретно по имперским названиям и декоммунизации, другое, непосредственно, по стандартам государственного языка. Бровары не содержатся ни в том, ни в другом постановлении, Бровары были зарегистрированы отдельным постановлением Романа Лозинского, который является председателем подкомитета декоммунизации.

Что касается моей персональной позиции - я на комитете выступал и просил не включать в общее постановление о стандартах как раз-таки это название, я сомневаюсь, что стоит заходить в это переименование, то есть я не готов это поддерживать", - отметил Виталий Безгин.

Переименование Броваров: экзамен по демократии для Верховной Рады

Что касается учета позиции жителей Броваров, которые выступают против переименования, то, по мнению нардепа, это не всегда убедительный аргумент. Свою позицию он мотивирует тем, что жители городов, которые имеют откровенно советские или имперские названия, так же выступают против переименований. При этом соглашается, что вопрос переименования Броваров является противоречивым.

"С точки зрения позиции стандартов государственного языка оно (переименование Броваров - ред.) подпадает, хотя, я с вами согласен, что оно противоречивое. Но на то есть парламентское рассмотрение: если нет большинства голосов - останется действующее название, если будет - будет переименование. Каждый парламентарий перед рассмотрением в зале будет иметь для себя как аргумент за или против. Лично я не считаю, что сейчас целесообразно переименовывать Бровары", - добавил нардеп.

Также Безгин убеждает, что из-за пробелов в законодательстве переименование населенного пункта автоматически не повлечет за собой переименование громады. А потому не будет никаких дополнительных расходов, в частности, на изменение документации.

Вместо важных вещей мы будем тратить средства на изменение документации - депутат Броварского горсовета о последствиях возможного переименования

Напомним

На внеочередной сессии депутаты Броварского городского совета почти единогласно приняли решение поддержать инициативу по сохранению названия города "Бровары" и обратиться в Верховную Раду Украины с ходатайством о сохранении названия города "Бровары" с учетом научных и исторических исследований.

Обращение уже направлено в Верховную Раду.

Постановление о переименовании Броваров в Бровари ранее зарегистрировала группа народных депутатов во главе с представителем фракции "Голос" Романом Лозинским.

Комментируя решение горсовета, мэр Броваров Игорь Сапожко отметил, что есть три заключения научных учреждений Национальной академии наук Украины о том, что название "Бровары" является историческим, и его надо сохранить.

Добавил, что голосованием на внеочередной сессии депутаты подтвердили позицию большинства жителей Броваров, которые выступают против изменения названия города.