Вместо важных вещей мы будем тратить средства на изменение документации - депутат Броварского горсовета о последствиях возможного переименования

В случае изменения названия города Бровары на Бровари придется тратить средства на изменение разнообразной документации. Хотя, их лучше направить на действительно важные статьи расходов. Такое мнение озвучила депутат Броварского горсовета, главный специалист городского управления социальной защиты Марина Кислицына в комментарии УНН.

По словам женщины, которая голосовала за обращение к Верховной Раде с просьбой отозвать постановление о переименовании, депутаты парламента должны прислушаться к мнению общины Броваров.

"Народные депутаты у нас являются избранниками общин. Поэтому, я считаю, что они обязаны прислушиваться к мнению жителей общины и не переименовывать наш город в Бровары. Община хочет остаться со старым названием", - отметила Марина Кислицына.

Переименование потребует выделения средств, в частности, за изменение различной документации. А их, по мнению Кислициной, можно и стоит потратить на более важные дела.

Я работаю в отделе ветеранов. И каждый месяц мы выходим на сессию и просим средства для мобилизованных ребят, для раненых ребят. И у меня душа и сердце кровью обливаются, если я буду знать что из нашего управления соцзащиты будут тратиться средства на документацию по переименованию. Потому что эти средства лучше направить на более нужные статьи расходов - добавила депутат горсовета.

Переименование Броваров: экзамен по демократии для Верховной Рады

Напомним

На внеочередной сессии депутаты Броварского городского совета почти единогласно приняли решение поддержать инициативу по сохранению названия города "Бровары" и обратиться в Верховную Раду Украины с ходатайством о сохранении названия города "Бровары" с учетом научных и исторических исследований.

Обращение уже направлено в Верховную Раду.

Постановление о переименовании Броваров в Бровари ранее зарегистрировала группа народных депутатов во главе с представителем фракции "Голос" Романом Лозинским.

Комментируя решение горсовета, мэр Броваров Игорь Сапожко отметил, что есть три вывода научных учреждений Национальной академии наук Украины о том, что название "Бровары" является историческим, и его надо сохранить.

Добавил, что голосованием на внеочередной сессии депутаты подтвердили позицию большинства жителей Броваров, которые выступают против изменения названия города.