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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Сегодня Европейская комиссия представит отчет о выполнении Украиной политических критериев - Стефанишина

Сегодня Европейская комиссия представит отчет о выполнении Украиной политических критериев - Стефанишина

Киев  •  УНН

7 июня 2024, 07:44  •  4402 просмотра

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Европейская комиссия представит положительный отчет о соответствии Украины политическим критериям для начала переговоров о членстве в ЕС.

Сегодня, 7 июня Европейская комиссия представит положительный отчет о выполнении Украиной политических критериев для начала переговоров о членстве.

Об этом сказала вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина во время Форума национальных меньшинств (сообществ) Украины, передает Корреспондент УНН.

Сегодня Европейская комиссия представит отчет о выполнении Украиной политических критериев, необходимых для начала переговоров о членстве. Это будут положительные оценки, как с точки зрения рекомендации Венецианской комиссии, так и с точки зрения имплементации политики в сфере национальных меньшинств

- сказала Стефанишина.

Напомним

Европейская комиссия будет рекомендовать начать переговоры о вступлении с Украиной в ЕС в июне, до того, как Венгрия возьмет на себя председательство в блоке.

Ирина Колесник

Ирина Колесник

политика
yevropeiskaya-komissiyaЕвропейская комиссия
olga-stefanishinaОльга Стефанишина
yevropeiskii-soyuzЕвропейский Союз
vengriyaВенгрия
ukrainaУкраина
polshaПольша
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