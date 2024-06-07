Сегодня Европейская комиссия представит отчет о выполнении Украиной политических критериев - Стефанишина
Киев • УНН
Европейская комиссия представит положительный отчет о соответствии Украины политическим критериям для начала переговоров о членстве в ЕС.
Сегодня, 7 июня Европейская комиссия представит положительный отчет о выполнении Украиной политических критериев для начала переговоров о членстве.
Об этом сказала вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина во время Форума национальных меньшинств (сообществ) Украины, передает Корреспондент УНН.
Сегодня Европейская комиссия представит отчет о выполнении Украиной политических критериев, необходимых для начала переговоров о членстве. Это будут положительные оценки, как с точки зрения рекомендации Венецианской комиссии, так и с точки зрения имплементации политики в сфере национальных меньшинств
Напомним
Европейская комиссия будет рекомендовать начать переговоры о вступлении с Украиной в ЕС в июне, до того, как Венгрия возьмет на себя председательство в блоке.
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