Сьогодні Європейська комісія представить звіт про виконання Україною політичних критеріїв - Стефанішина
Київ • УНН
Європейська комісія представить позитивний звіт про відповідність України політичним критеріям для початку переговорів про членство в ЄС.
Сьогодні, 7 червня Європейська Комісія представить позитивний звіт про виконання Україною політичних критеріїв для початку переговорів про членство.
Про це сказала Віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина під час Форуму національних меншин (спільнот) України, передає кореспондент УНН.
Сьогодні Європейська Комісія представить звіт про виконання Україною політичних критеріїв, необхідних для початку переговорів про членство. Це будуть позитивні оцінки, як з точки зору рекомендації Венеційської комісії, так і з точки зору імплементації політики у сфері національних меншин
Нагадаємо
Європейська комісія рекомендуватиме розпочати переговори про вступ з Україною в ЄС у червні, до того, як Угорщина перейме на себе головування в блоці.