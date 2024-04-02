Сегодня в Гааге представители 57 стран будут обсуждать "восстановление справедливости для Украины"

Представители 57 стран примут сегодня участие в конференции "Восстановление справедливости для Украины", которая состоится в Гааге. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба по результатам встречи с главой МИД Нидерландов Ханке Бряунс Слот, передает УНН со ссылкой на сообщение Кулебы в соцсети Instagram.

Россия должна понести ответственность за все свои подлые преступления. Именно для этого мы сегодня здесь, в Гааге. 57 стран примут участие в конференции "Восстановление справедливости для Украины" - написал Кулеба.

По его словам, конференция организована Украиной, Нидерландами и Еврокомиссией, чтобы преодолеть безнаказанность и наконец обеспечить компенсации жертвам.

"Конференция в Гааге - это правильное место и время, чтобы активизировать усилия и доказать, что справедливость неотвратима", - отметил Дмитрий Кулеба.

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