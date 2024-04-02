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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Сегодня в Гааге представители 57 стран будут обсуждать "восстановление справедливости для Украины"

Сегодня в Гааге представители 57 стран будут обсуждать "восстановление справедливости для Украины"

Киев  •  УНН

2 апреля 2024, 09:09  •  13081 просмотра

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Представители 57 стран мира обсудят сегодня на конференции в Гааге тему "Восстановление справедливости для Украины" с целью преодоления безнаказанности и предоставления компенсаций жертвам преступлений россии.

Представители 57 стран примут сегодня участие в конференции "Восстановление справедливости для Украины", которая состоится в Гааге. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба по результатам встречи с главой МИД Нидерландов Ханке Бряунс Слот, передает УНН со ссылкой на сообщение Кулебы в соцсети Instagram.

Россия должна понести ответственность за все свои подлые преступления. Именно для этого мы сегодня здесь, в Гааге. 57 стран примут участие в конференции "Восстановление справедливости для Украины"

- написал Кулеба.

По его словам, конференция организована Украиной, Нидерландами и Еврокомиссией, чтобы преодолеть безнаказанность и наконец обеспечить компенсации жертвам.

"Конференция в Гааге - это правильное место и время, чтобы активизировать усилия и доказать, что справедливость неотвратима", - отметил Дмитрий Кулеба.

Сегодня начинает работать Реестр убытков для Украины: рассказываем, как он будет работать и кто может подать заявление2 апреля 2024, 04:45 • 113373 просмотра

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Войнаполитика
yevropeiskaya-komissiyaЕвропейская комиссия
gaagaГаага
niderlandiНидерланды
ukrainaУкраина
dmytro-kulebaДмитрий Кулеба
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