Ежегодно облгазы несанкционированно отбирают газа на почти 10 млрд грн - "Оператор ГТС Украины"

"Мы сделали много, но сказать, что рынок газа Украины соответствует всем европейским правилам, нельзя. У нас не решена проблема несанкционированного отбора газа - ежегодно отбирается из нашей системы газ в объеме на сумму около 10 млрд грн - так называемый небаланс. До сих пор эта проблема не решена. Лично мне будет очень обидно, если те дополнительные средства, которые мы получим за транзит и которые мы могли бы в качестве дивидендов заплатить нашем владельцу или по соглашению о покупке компании - мне будет обидно, если эти средства продолжат перетекать в карман облгазов", - заявил он.

Есть проблемы и неэффективности рынка, которые необходимо решать, сказал Макогон, добавив, что основная задача Оператора ГТС на ближайшие 2 года - решить данные проблемы.

"Есть газ, 150 млн м3 газа, которые отбираются ежемесячно из наших систем. Мы это видим по счетчикам. Нам за него не приходит оплата. Как мы будем это называть, санкционарований отбор или несанкционированный? Нам говорят - хорошо, идите в суд, если вы можете доказать, что у вас этот газ отобрали, доведите. Мы конечно можем. Есть счетчик на границе между нами и облгазами, он посчитал, сколько ушло газа. Есть у нас информация от облгазов, кому они газ передали. Соответственно, разница - эти 150 млн м3. Где этот газ? А суд выиграли, проиграли - мы все знаем, в какой стране живем. Вопрос в том, куда делся газ и кто нам за него заплатит. Нам не платят, согласно долгов перед "Укртрансгазом" за предыдущие 4 года - 40 млрд грн, которые не учтены на конец этого года", - добавил глава "Оператора ГТС".

Как сообщалось ранее в УНН, Антимонопольный комитет оштрафовал облгазы Фирташа более чем 200 млн грн.