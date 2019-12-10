Антимонопольный комитет оштрафовал облгазы Фирташа более чем 200 млн грн

"АМКУ оштрафовал 16 облгазов группы РГК (которую связывают с Дмитрием Фирташем) на 278 млн. грн за неправомерные доначисления бытовым потребителям объемов использованного природного газа и обязал нарушителей осуществить перерасчет за прошлый год. Антимонопольный комитет Украины принял решение в 16 делах о нарушении законодательства о защите экономической конкуренции в виде злоупотребления монопольным положением", - написал Терентьев.

Он сообщил, что облгазы с декабря 2015 года по август 2019 года занимали монопольное (доминирующее) положение на рынках комплексных услуг по распределению и поставке природного газа бытовым потребителям в пределах соответствующих территорий.

Также, по его словам, облгазы с октября 2018 года по август 2019 года при осуществлении коммерческих расчетов доначисляли объемы использованного бытовыми потребителями природного газа сверх объемов, определенных счетчиками.

"То есть, злоупотребляли своим монопольным (доминирующим) положением на указанном рынке. Таким образом, действия указанных компаний привели к ущемлению интересов потребителей, которые были бы невозможны в условиях существования значительной конкуренции на рынке", - добавил Терентьев.

За указанные нарушения Антимонопольным комитетом наложены такие штрафы на группы:

• "Винницагаз" - 21 млн. грн.

• "Волыньгаз" - 13 млн. грн.

• "Днепропетровскгаз" - 34 млн. грн.

• "Житомиргаз" - 11 млн. грн.

• "Закарпатгаз" - 18 млн. грн.

• "Запорожгаз" - 14 млн. грн.

• "Ивано-Франковскгаз" - 10 млн. грн.

• "Киевоблгаз" - 49 млн. грн.

• "Львовгаз" - 13 млн. грн.

• "Николаевгаз" - 14 млн. грн.

• "Ривнегаз" - 5 млн. грн.

• "Сумыгаз" - 10 млн. грн.

• "Харьковгаз" - 33 млн. грн.

• "Хмельницкгаз" - 12 млн. грн.

• "Черновцыгаз" - 7 млн. грн.

• "Черниговгаз" - 13 млн. грн.

Напомним, АМКУ взялся за проверку 20 облгазов за "завышенные" платежки.