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Антимонопольний комітет оштрафував облгази Фірташа на понад 200 млн грн

Антимонопольний комітет оштрафував облгази Фірташа на понад 200 млн грн

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 грудня. УНН. Антимонополій комітет України ухвалив рішення накласти штрафи на 16 обгазів, які входять до групи компанії "РГК", власником якої є олігарх Дмитро Фірташ. Загальна сума штрафів понад 250 млн. грн. Про це повідомив голова Антимонопольного комітету Юрій Терентьєв на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

"АМКУ оштрафував 16 облгазів групи РГК (яку пов’язують з Дмитром Фірташем) на 278 млн. грн за неправомірні донарахування побутовим споживачам об’ємів використаного природного газу та зобов’язав порушників здійснити перерахунок за минулий рік. Антимонопольний комітет України прийняв рішення у 16 справах про порушення законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді зловживання монопольним становищем", - написав Терентьєв.

Він повідомив, що облгази з грудня 2015 року по серпень 2019 року займали монопольне (домінуюче) становище на ринках комплексних послуг з розподілу та постачання природного газу побутовим споживачам в межах відповідних територій.

Також, за його словами, облгази з жовтня 2018 року по серпень 2019 року при здійсненні комерційних розрахунків донараховували об’єми використаного побутовими споживачами природного газу понад обсяги, визначені лічильниками.

"Тобто, зловживали своїм монопольним (домінуючим) становищем на зазначеному ринку. Таким чином, дії зазначених компаній призвели до ущемлення інтересів споживачів, які були б неможливими за умов існування значної конкуренції на ринку", - додав Терентьєв.

За вказані порушення Антимонопольним комітетом накладено такі штрафи на групи:
• "Вінницягаз" - 21 млн. грн.
• "Волиньгаз" - 13 млн. грн.
• "Дніпропетровськгаз" - 34 млн. грн.
• "Житомиргаз" - 11 млн. грн.
• "Закарпатгаз" - 18 млн. грн.
• "Запоріжгаз" - 14 млн. грн.
• "Івано-Франківськгаз" - 10 млн. грн.
• "Київоблгаз" - 49 млн. грн.
• "Львівгаз" - 13 млн. грн.
• "Миколаївгаз" - 14 млн. грн.
• "Рівнегаз" - 5 млн. грн.
• "Сумигаз" - 10 млн. грн.
• "Харківгаз" - 33 млн. грн.
• "Хмельницькгаз" - 12 млн. грн.
• "Чернівцігаз" - 7 млн. грн.
• "Чернігівгаз" - 13 млн. грн.

Нагадаємо, АМКУ взявся за перевірку 20 облгазів через "завищені" платіжки.

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