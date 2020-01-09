Щорічно облгази несанкціоновано відбирають газу на майже 10 млрд грн - "Оператор ГТС України"

ukru
07:14 • 13153 перегляди

Генштаб: російські звинувачення щодо станції "суджа" безпідставні, ворог вдався до провокації з її обстрілом

Ексклюзив
07:00 • 36170 перегляди

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

06:24 • 42127 перегляди

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

20 березня, 16:58 • 110260 перегляди

У центрі Рівного стався вибух: постраждало двоє людей

20 березня, 14:22 • 162825 перегляди

ЄС на рівні 26 лідерів ухвалив заяву щодо України на тлі опозиції Угорщини: що у висновках

20 березня, 12:11 • 262495 перегляди

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Ексклюзив
20 березня, 11:44 • 261002 перегляди

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Ексклюзив
20 березня, 08:24 • 254961 перегляди

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Ексклюзив
20 березня, 07:00 • 236198 перегляди

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Ексклюзив
20 березня, 06:55 • 203933 перегляди

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+12°
2.9 м/с
37 %
757 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Сікорський: ставлення Трампа до війни в Україні ставить під загрозу глобальну довіру до США

Сікорський: ставлення Трампа до війни в Україні ставить під загрозу глобальну довіру до США

21 березня, 01:35 • 41870 перегляди
ISW: росія збільшує зусилля зі зміни демографічного складу ТОТ України

ISW: росія збільшує зусилля зі зміни демографічного складу ТОТ України

03:10 • 46619 перегляди
Вночі ворог атакував передмістя Одеси: є пошкодження та постраждалі

Вночі ворог атакував передмістя Одеси: є пошкодження та постраждалі

03:31 • 65468 перегляди
Всесвітній день домашнього господарства та день вермуту: що ще відзначають 21 березня

Всесвітній день домашнього господарства та день вермуту: що ще відзначають 21 березня

04:30 • 56134 перегляди
Втрати ворога на війні в Україні подолали черговий психологічний рубіж

Втрати ворога на війні в Україні подолали черговий психологічний рубіж

05:17 • 49704 перегляди
Публікації
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

07:00 • 36280 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

06:24 • 42241 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

05:45 • 28570 перегляди
Всесвітній день домашнього господарства та день вермуту: що ще відзначають 21 березня

Всесвітній день домашнього господарства та день вермуту: що ще відзначають 21 березня

04:30 • 56134 перегляди
Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

20 березня, 12:11 • 262507 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

20 березня, 15:29 • 90824 перегляди
Мозок людини та хвилястих папужок має ідентичний механізм у створенні складних звуків

Мозок людини та хвилястих папужок має ідентичний механізм у створенні складних звуків

20 березня, 15:08 • 40841 перегляди
Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

20 березня, 12:56 • 143435 перегляди
Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

20 березня, 11:47 • 156230 перегляди
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

19 березня, 09:57 • 115453 перегляди
Актуальне
Щорічно облгази несанкціоновано відбирають газу на майже 10 млрд грн - "Оператор ГТС України"

Щорічно облгази несанкціоновано відбирають газу на майже 10 млрд грн - "Оператор ГТС України"

Київ • УНН

 • 13373 перегляди

КИЇВ. 9 січня. УНН. Щорічно оператори газорозподільних мереж (облгази) несанкціоновано відбирають з газотранспортної системи України газу на суму близько 10 млрд грн. Про це заявив на брифінгу генеральний директор компанії "Оператор ГТС України" Сергій Макогон, передає кореспондент УНН.

"Ми зробили багато, але сказати, що ринок газу України відповідає всім європейським правилам, не можна. У нас не вирішена проблема несанкціонованого відбору газу - щорічно відбирається з нашої системи газ в обсязі на суму близько 10 млрд грн - так званий небаланс. До сих пір ця проблема не вирішена. Особисто мені буде дуже прикро, якщо ті додаткові кошти, котрі ми отримаємо за транзит і які ми могли б в якості дивідендів заплатити нашому власнику або за угодою про покупку компанії - мені буде прикро, якщо ці кошти продовжать перетікати в кишеню облгазів", - заявив він.

Є проблеми і неефективності ринку, які необхідно вирішувати, сказав Макогон, додавши, що основне завдання Оператора ГТС на найближчі 2 роки - вирішити дані проблеми.

"Є газ, 150 млн м3 газу, які відбираються щомісячно з наших систем. Ми це бачимо по лічильниках. Нам за нього не приходить оплата. Як ми будемо це називати, санкціонарований відбір або несанкціонований? Нам кажуть - добре, йдіть до суду, якщо ви можете довести, що у вас цей газ відібрали, доведіть. Ми звичайно можемо. Є лічильник на кордоні між нами і облгазами, він порахував, скільки пішло газу. Є у нас інформація від облгазів, кому вони газ передали. Відповідно, є різниця - ці 150 млн м3. Де цей газ? А суд виграли, програли - ми всі знаємо, в якій країні живемо. Питання в тому, де подівся газ і хто нам за нього заплатить. Нам не платять, відповідно до боргів перед "Укртрансгазом" за попередні 4 роки - 40 млрд грн, які не враховані на кінець цього року", - додав глава "Оператора ГТС".

Як повідомлялося раніше в УНН, Антимонопольний комітет оштрафував облгази Фірташа більш ніж 200 млн грн.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Економіка

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$232.38
Brent
$72.13
Bitcoin
$83,933.20
S&P 500
$5,649.78
Газ TTF
$44.76
Золото
$3,038.21
Ethereum
$1,976.82