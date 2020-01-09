Щорічно облгази несанкціоновано відбирають газу на майже 10 млрд грн - "Оператор ГТС України"
Київ • УНН
КИЇВ. 9 січня. УНН. Щорічно оператори газорозподільних мереж (облгази) несанкціоновано відбирають з газотранспортної системи України газу на суму близько 10 млрд грн. Про це заявив на брифінгу генеральний директор компанії "Оператор ГТС України" Сергій Макогон, передає кореспондент УНН.
"Ми зробили багато, але сказати, що ринок газу України відповідає всім європейським правилам, не можна. У нас не вирішена проблема несанкціонованого відбору газу - щорічно відбирається з нашої системи газ в обсязі на суму близько 10 млрд грн - так званий небаланс. До сих пір ця проблема не вирішена. Особисто мені буде дуже прикро, якщо ті додаткові кошти, котрі ми отримаємо за транзит і які ми могли б в якості дивідендів заплатити нашому власнику або за угодою про покупку компанії - мені буде прикро, якщо ці кошти продовжать перетікати в кишеню облгазів", - заявив він.
Є проблеми і неефективності ринку, які необхідно вирішувати, сказав Макогон, додавши, що основне завдання Оператора ГТС на найближчі 2 роки - вирішити дані проблеми.
"Є газ, 150 млн м3 газу, які відбираються щомісячно з наших систем. Ми це бачимо по лічильниках. Нам за нього не приходить оплата. Як ми будемо це називати, санкціонарований відбір або несанкціонований? Нам кажуть - добре, йдіть до суду, якщо ви можете довести, що у вас цей газ відібрали, доведіть. Ми звичайно можемо. Є лічильник на кордоні між нами і облгазами, він порахував, скільки пішло газу. Є у нас інформація від облгазів, кому вони газ передали. Відповідно, є різниця - ці 150 млн м3. Де цей газ? А суд виграли, програли - ми всі знаємо, в якій країні живемо. Питання в тому, де подівся газ і хто нам за нього заплатить. Нам не платять, відповідно до боргів перед "Укртрансгазом" за попередні 4 роки - 40 млрд грн, які не враховані на кінець цього року", - додав глава "Оператора ГТС".
Як повідомлялося раніше в УНН, Антимонопольний комітет оштрафував облгази Фірташа більш ніж 200 млн грн.