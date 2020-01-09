Щорічно облгази несанкціоновано відбирають газу на майже 10 млрд грн - "Оператор ГТС України"

"Ми зробили багато, але сказати, що ринок газу України відповідає всім європейським правилам, не можна. У нас не вирішена проблема несанкціонованого відбору газу - щорічно відбирається з нашої системи газ в обсязі на суму близько 10 млрд грн - так званий небаланс. До сих пір ця проблема не вирішена. Особисто мені буде дуже прикро, якщо ті додаткові кошти, котрі ми отримаємо за транзит і які ми могли б в якості дивідендів заплатити нашому власнику або за угодою про покупку компанії - мені буде прикро, якщо ці кошти продовжать перетікати в кишеню облгазів", - заявив він.

Є проблеми і неефективності ринку, які необхідно вирішувати, сказав Макогон, додавши, що основне завдання Оператора ГТС на найближчі 2 роки - вирішити дані проблеми.

"Є газ, 150 млн м3 газу, які відбираються щомісячно з наших систем. Ми це бачимо по лічильниках. Нам за нього не приходить оплата. Як ми будемо це називати, санкціонарований відбір або несанкціонований? Нам кажуть - добре, йдіть до суду, якщо ви можете довести, що у вас цей газ відібрали, доведіть. Ми звичайно можемо. Є лічильник на кордоні між нами і облгазами, він порахував, скільки пішло газу. Є у нас інформація від облгазів, кому вони газ передали. Відповідно, є різниця - ці 150 млн м3. Де цей газ? А суд виграли, програли - ми всі знаємо, в якій країні живемо. Питання в тому, де подівся газ і хто нам за нього заплатить. Нам не платять, відповідно до боргів перед "Укртрансгазом" за попередні 4 роки - 40 млрд грн, які не враховані на кінець цього року", - додав глава "Оператора ГТС".

Як повідомлялося раніше в УНН, Антимонопольний комітет оштрафував облгази Фірташа більш ніж 200 млн грн.