По меньшей мере три человека погибли, шестеро получили ранения в результате взрыва в Ираке

Согласно сообщению, возле дороги, по которой мирные жители пытались покинуть районы, подконтрольные боевикам "Исламского государства", сработало взрывное устройство.

В результате взрыва по меньшей мере три человека погибли и шесть получили ранения.

Как сообщал УНН, более 30 боевиков "Исламского государства" казнили в Ираке.