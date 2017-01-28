По меньшей мере три человека погибли, шестеро получили ранения в результате взрыва в Ираке
Киев • УНН
КИЕВ. 28 января. УНН. В провинции Салах-эд-Дин на севере Ирака прогремел взрыв, по меньшей мере три человека погибли и шесть получили ранения, передает УНН со ссылкой на As Sumaria.
Согласно сообщению, возле дороги, по которой мирные жители пытались покинуть районы, подконтрольные боевикам "Исламского государства", сработало взрывное устройство.
В результате взрыва по меньшей мере три человека погибли и шесть получили ранения.
Как сообщал УНН, более 30 боевиков "Исламского государства" казнили в Ираке.