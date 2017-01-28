Щонайменше три людини загинуло, шестеро отримали поранення внаслідок вибуху в Іраку
Київ • УНН
КИЇВ. 28 січня. УНН. У провінції Салах-ед-Дін на півночі Іраку прогримів вибух, щонайменше три людини загинули і шість отримали поранення, передає УНН з посиланням на As Sumaria.
Згідно з повідомленням, біля дороги, по якій мирні жителі намагалися залишити райони, підконтрольні бойовикам "Ісламської держави", спрацював вибуховий пристрій.
У результаті вибуху щонайменше три людини загинули і шість отримали поранення.
Як повідомляв УНН, більше 30 бойовиків "Ісламської держави" стратили в Іраку.