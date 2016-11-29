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По меньшей мере шесть человек выжили в авиакатастрофе в Колумбии

Киев • УНН

 • 10071 просмотра

КИЕВ. 29 ноября. УНН. Власти сообщили о шести выживших в авиакатастрофе в Колумбии. Об этом говорится в пресс-релизе международного аэропорта Хосе Мария Кордова, передает УНН.

По меньшей мере шесть человек выжили в авиакатастрофе в Колумбии

"Власть... сообщает о шести выживших", - говорится в заявлении.

В частности, стало известно имя одного из тех, кто выжил. Это 27-летний защитник "Шапекоенсе" Алан Рушель. Его доставили в больницу Ла-сехи.

Кроме того, главный пожарный Ла-сехи Калет Гутьеррес сообщил, что есть много тех, кто выжил, по данным журналиста Карла Ворсвика.

"Мы не можем сказать, сколько, но много тех, кто остался в живых", - сказал он.

Самолет с бразильскими футболистами разбился в департаменте Антиокия в Колумбии в понедельник в вечерние часы, когда он приближался к аэропорту Хосе Мария Кордоба в Рионегро.

Согласно первым сообщениям, самолет BAe 146-200 (CP2933) разбился близ горы Эль-Гордо.

На самолете летела бразильская футбольная команда "Шапекоенсе", которая должна была играть в финале Кубка Либертадорес против "Атлетико Насьональ" в среду, 30 ноября.

На борту самолета находился 81 человек - 72 пассажира и 9 членов экипажа, сообщил мэр Медельин Федерико Гутьеррес.

При этом, по данным журналиста Карла Ворсвика, на борту могли находиться 15 журналистов.

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