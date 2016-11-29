Щонайменше шестеро людей вижили в авіакатастрофі у Колумбії
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. Влада повідомила про шістьох людей, які вижили в авіакатастрофі у Колумбії. Про це йдеться в прес-релізі, оприлюдненому міжнародним аеропортом Хосе Марія Кордова, передає УНН.
"Влада... повідомляє про шість людей, які вижили", - йдеться у заяві.
Зокрема, стало відоме ім'я одного з тих, хто вижив. Це 27-річний захисник "Шапекоенсе" Алан Рушел. Його доправили до лікарні Ла-Сехи.
Крім того, головний пожежник Ла-Сехи Калет Гутьєррес повідомив, що є багато тих, хто вижив, за даними журналіста Карла Ворсвіка.
"Ми не можемо сказати, скільки, але є багато тих, хто залишився в живих", - сказав він.
Літак з бразильськими футболістами розбився в департаменті Антіокія у Колумбії в понеділок у вечірні години, коли він наближався до аеропорту Хосе Марія Кордова в Ріонегро.
Згідно з першими повідомленнями, літак BAe 146-200 (CP2933) розбився поблизу гори Ель-Гордо.
На літаку летіла бразильська футбольна команда "Шапекоенсе", яка мала грати у фіналі Кубку Лібертадорес проти "Атлетіко Насьйональ" в середу, 30 листопада.
На борту літака перебувала 81 людина - 72 пасажири і 9 членів екіпажу, повідомив мер Медельїни Федеріко Гутьєррес.
При цьому, за даними журналіста Карла Ворсвіка, на борту могли перебувати 15 журналістів.