По меньшей мере 26 человек погибли в результате крушения парома в Нигерии

Детали

Представитель губернатора штата Нигер, сказал, что лодка перевозила более 100 человек, среди них были женщины и дети. Люди ехали на свои фермы через большую дамбу.

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«Была подтверждена гибель 26 человек, в основном женщин и детей, более 30 человек спасены, а совместная спасательная операция морской полиции и местных водолазов в сотрудничестве с Государственным агентством по чрезвычайным ситуациям Нигера продолжается», — сказал представитель губернатора.

Дополнение

В июле более 100 человек погибли, когда перегруженная лодка перевернулась в отдаленной части штата Нигер, что стало одной из худших катастроф за последние годы.

Перенаселенность и плохое обслуживание являются причиной большинства аварий лодок на водных путях Нигерии.

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