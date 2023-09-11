По меньшей мере 26 человек погибли в результате крушения парома в Нигерии
Киев • УНН
КИЕВ. 11 сентября. УНН. 26 человек погибли, а еще несколько считаются пропавшими без вести после того, как паром перевернулся на водохранилище в Нигерии. Это вторая крупная авария в регионе за три месяца, пишет Reuters, передает УНН.
Детали
Представитель губернатора штата Нигер, сказал, что лодка перевозила более 100 человек, среди них были женщины и дети. Люди ехали на свои фермы через большую дамбу.
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«Была подтверждена гибель 26 человек, в основном женщин и детей, более 30 человек спасены, а совместная спасательная операция морской полиции и местных водолазов в сотрудничестве с Государственным агентством по чрезвычайным ситуациям Нигера продолжается», — сказал представитель губернатора.
Дополнение
В июле более 100 человек погибли, когда перегруженная лодка перевернулась в отдаленной части штата Нигер, что стало одной из худших катастроф за последние годы.
Перенаселенность и плохое обслуживание являются причиной большинства аварий лодок на водных путях Нигерии.
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