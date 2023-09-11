Щонайменше 26 людей загинули в результаті аварії порома в Нігерії
Київ • УНН
КИЇВ. 11 вересня. УНН. 26 людей загинули, а ще кілька вважаються зниклими безвісти після того, як пором перекинувся на водосховищі у Нігерії. Це друга велика аварія в регіоні за три місяці, пише Reuters, передає УНН.
Деталі
Речник губернатора штату Нігер, сказав, що човен перевозив понад 100 людей, серед них були жінки і діти. Люди їхали на свої ферми через велику дамбу.
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«Було підтверджено загибель 26 осіб, в основному жінок і дітей, понад 30 людей врятовано, а спільна рятувальна операція морської поліції та місцевих водолазів у співпраці з Державним агентством з надзвичайних ситуацій Нігеру триває», — сказав речник губернатора.
Доповнення
У липні понад 100 людей загинули , коли перевантажений човен перекинувся у віддаленій частині штату Нігер, що стало однією з найгірших катастроф за останні роки.
Перенаселеність і погане обслуговування є причиною більшості аварій човнів на водних шляхах Нігерії.
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