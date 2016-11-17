По меньшей мере 20 мирных жителей погибли в результате авиаудара по детской больнице в Алеппо
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. По данным отчета Сирийской обсерватории по правам человека (СОПЧ) по меньшей мере 20 мирных жителей и членов медицинской бригады погибли в результате авиаудара по детской больнице и банку крови в восточных районах Алеппо, передает УНН из ссылок на TIME.
В результате бомбардировки детской больницы и банка крови в восточных районах города, по предположениям СОПЧ, погибли по меньшей мере 20 мирных жителей и членов медицинской бригады.
Также в обсерватории сообщили, что пять больниц и одна мобильная клиника были обстреляны в течение последних 48 часов.
Добавим, что в Международном комитете Красного Креста чрезвычайно обеспокоены обстрелами больниц в сирийском Алеппо.
Как сообщал УНН, в результате авиаударов по Алеппо погибли 42 мирных жителя.