Щонайменше 20 мирних мешканців загинуло внаслідок авіаудару по дитячій лікарнві в Алеппо
Київ • УНН
КИЇВ. 17 листопада. УНН. За даними звіту Сирійської обсерваторії з прав людини (СОПЛ) щонайменше 20 мирних жителів і членів медичної бригади загинули внаслідок авіаудару по дитячій лікарні і банку крові в східних районах Алеппо, передає УНН з посиланям на TIME.
В результаті бомбардування дитячої лікарні і банку крові в східних районах міста, за припущеннями СОПЛ, загинуло не менше 20 мирних жителів і членів медичної бригади.
Також в обсерваторії повідомили, що п’ять лікарень і одна мобільна клініка були обстріляні протягом останніх 48 годин.
Додамо, що у Міжнародному комітеті Червоного Хреста надзвичайно занепокоєні обстрілами лікарень в сирійському Алеппо.
Як повідомляв УНН, внаслідок авіаударів по Алеппо загинуло 42 мирних мешканця.