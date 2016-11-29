По меньшей мере 13 человек выжили в авиакатастрофе в Колумбии

"С единого командного пункта (PMU), расположенного в районе аварии, подтверждают, что есть 13 выживших", - говорится в сообщении.

При этом журналисты с места происшествия сообщают и о 15 спасенных.

Также указано, что мэр Ла-сехи сообщил, что количество погибших в результате аварии, вероятно, составляет 25 человек.