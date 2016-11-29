Щонайменше 13 людей вижили в авіакатастрофі у Колумбії
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. Щонайменше 13 людей вижили в авіакатастрофі у Колумбії, також повідомляється про 25 загиблих, передає УНН з посиланням на 360 Radio Colombia.
"З єдиного командного пункту (PMU), розташованого в районі аварії, підтверджують, що є 13 людей, які вижили", - йдеться у повідомленні.
При цьому журналісти з місця події повідомляють і про 15 врятованих.
Також вказано, що мер Ла-Сехи повідомив, що кількість загиблих в результаті аварії, ймовірно, становить 25 людей.