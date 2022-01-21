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15 марта, 19:03 • 107218 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 144510 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 124238 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 117708 просмотра

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15 марта, 12:52 • 105280 просмотра

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15 марта, 11:23 • 101711 просмотра

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15 марта, 10:46 • 94041 просмотра

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По меньшей мере 11 мигрантов утонули у берегов Туниса в результате кораблекрушения

По меньшей мере 11 мигрантов утонули у берегов Туниса в результате кораблекрушения

Киев • УНН

 • 13145 просмотра

КИЕВ. 21 января. УНН. По меньшей мере 11 мигрантов утонули в результате кораблекрушения у берегов Туниса, когда они пытались пересечь Средиземное море в Европу, а еще 21 человек был спасен береговой охраной. Об этом пишет УНН со ссылкой на AFP.

Детали

Береговая охрана обнаружила пять тел, в то время как поиск еще шести утонувших продолжается.

По данным AFP, Тунис является ключевым пунктом отправления, всего в 140 километрах от итальянского острова Лампедуза.

Добавим

По данным правозащитной группы FTDES, за первые девять месяцев прошлого года тунисская береговая охрана задержала около 19 500 человек, которые пытались пересечь Средиземное море.

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