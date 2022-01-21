По меньшей мере 11 мигрантов утонули у берегов Туниса в результате кораблекрушения
Киев • УНН
КИЕВ. 21 января. УНН. По меньшей мере 11 мигрантов утонули в результате кораблекрушения у берегов Туниса, когда они пытались пересечь Средиземное море в Европу, а еще 21 человек был спасен береговой охраной. Об этом пишет УНН со ссылкой на AFP.
Детали
Береговая охрана обнаружила пять тел, в то время как поиск еще шести утонувших продолжается.
По данным AFP, Тунис является ключевым пунктом отправления, всего в 140 километрах от итальянского острова Лампедуза.
Добавим
По данным правозащитной группы FTDES, за первые девять месяцев прошлого года тунисская береговая охрана задержала около 19 500 человек, которые пытались пересечь Средиземное море.