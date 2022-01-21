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Щонайменше 11 мігрантів потонули біля берегів Тунісу внаслідок аварії корабля

Щонайменше 11 мігрантів потонули біля берегів Тунісу внаслідок аварії корабля

Київ • УНН

 • 13148 перегляди

КИЇВ. 21 січня. УНН. Щонайменше 11 мігрантів потонули в результаті аварії корабля біля берегів Тунісу, коли вони намагалися перетнути Середземне море до Європи, а ще 21 людина була врятована береговою охороною. Про це пише УНН з посиланням на AFP.

Деталі

Берегова охорона виявила п'ять тіл, у той час як пошук ще шести потонулих триває.

За даними AFP, Туніс є ключовим пунктом відправлення, всього за 140 кілометрів від італійського острова Лампедуза.

Додамо

За даними правозахисної групи FTDES, за перші дев'ять місяців минулого року туніська берегова охорона затримала близько 19 500 людей, які намагалися перетнути Середземне море.

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